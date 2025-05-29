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Оголосять у розшук? Що буде з обмежено придатними, які не пройдуть ВЛК: пояснення ТЦК

Ілюстративне фото: у ТЦК пояснили, що буде обмежено придатними, які не пройдуть ВЛК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Реєсттр "Оберіг" автоматично оголошує в розшук обмежено придатних громадян, котрів не пройшли повторно ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Житомирського ТЦК.

"Роз'яснення не було. Але як правило всі особи, у нас був такий схожий випадок, які не оновилися у встановлені терміни, дані - автоматично системою "Оберіг" були закинуті у розшук", - каже представник ТЦК.

Таким чином, коли працівник поліції, який зупиняє людину - бачать, що вона у розшук.

"Є підстава зупинити і доставити його в ТЦК та СП для складання протоколу, винесення постанови і притягнення цього громадянина до адміністраційної відповідальності", - повідомили в ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що статус обмежено придатний до військової служби в Україні було скасовано для спрощення системи військового обліку.

Спочатку громадяни зі статусом "обмежено придатний" мали пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. Однак через велику кількість осіб, які не встигли пройти медичний огляд, цей термін продовжили до 5 червня 2025 року.

Детально про те, як "обмежено придатним" пройти ВЛК та що взяти з собою - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ТЦКВЛКМобілізація в Україні