Оголосив латентну капітуляцію. Череватий висміяв заяву Пригожина про вихід з Бахмуту

Динаміка активності ворога зменшується

Потужні удари ЗСУ й регулярні втрати ворога призвели до зменшення активності останнього.

"Ми прогнозували понад 2 місяців тому, що якщо збережеться така динаміка втрат й ворог не зможе знайти джерело поповнення особового складу - він буде розбитий, що зараз і є", - відзначив Череватий.

Латентна капітуляція

"Ці заяви Пригожина, сухою мовою, це латентна капітуляція його угрупування. Безперечно в них йде внутрішньовидова боротьба напередодні великих, як мені здається, подій в самій Росії", - додав спікер Східного угруповання військ.

Як пояснив Череватий, сьогодні Пригожин намагається зберегти залишки своєї ПВК, оскільки він розуміє, що декілька тижнів на Бахмутському напрямку можуть припинити існування його організації.

"Доволі кумедно звучали заявив про те, що він "1-а армія світу". В тій же Сирії, коли вагнерівці стикались не з беззахисними сирійцями, а Збройними силами США й коли їх великий підрозділ за годину знищили так, що вони не могли декілька місяців прийти в себе", - додав Череватий.

"Вагнерівці" покидають Бахмут?

Нещодавно голова ПВК "Вагнера" й справді заявив про намір вивести своїх найманців з території Бахмуту. Як відзначив Пригожин, "вагнерівці" покинуть місто вже 1 червня.

За словами Череватого, наразі в місті спостерігаються певні ротаційні рухи. З цим також пов'язано зменшення бойових дій. Водночас ЗСУ продовжують наносити удари по ворогу.

"Однак наскільки масово й наскільки справді Пригожин повністю виведе підрозділи, треба трохи часу, щоб верифікувати", - пояснив спікер.

Додамо, що частковий вихід найманців з Бахмуту підтвердив й секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що найманці продовжать воювати в Україні, однак "в інших трьох точках".

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 26 травня 09:04 (deepstatemap)