Оголошено "жовтий" рівень небезпеки: киян попередили про грозу у найближчі години

У Києві ввечері понеділка, 17 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози.

" У найближчу годину, з утриманням до кінця доби, 17 червня в столиці очікується гроза! Оголошено перший рівень небезпеки. Будьте важливі та обережні!," - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що від початку червня частину областей України накрили значні зливи. Зокрема, на вихідних у столиці пройшла чергова злива, під час якої затопило торговий центр, а на деяких вулицях водою змило асфальт.

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