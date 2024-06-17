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Оголошено "жовтий" рівень небезпеки: киян попередили про грозу у найближчі години

Понеділок 17 червня 2024 17:31
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Оголошено "жовтий" рівень небезпеки: киян попередили про грозу у найближчі години Ілюстративне фото: киян попередили про грозу у найближчі години (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві ввечері понеділка, 17 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та Київську міську військову адміністрацію.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби, 17 червня в столиці очікується гроза! Оголошено перший рівень небезпеки. Будьте важливі та обережні!," - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що від початку червня частину областей України накрили значні зливи. Зокрема, на вихідних у столиці пройшла чергова злива, під час якої затопило торговий центр, а на деяких вулицях водою змило асфальт.

Оголошено &quot;жовтий&quot; рівень небезпеки: киян попередили про грозу у найближчі години

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