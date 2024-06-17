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Объявлен "желтый" уровень опасности: киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы

Понедельник 17 июня 2024 17:31
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Объявлен "желтый" уровень опасности: киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы Иллюстративное фото: киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве вечером понедельника, 17 июня, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в виде грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и Киевскую городскую военную администрацию.

" В ближайшее время, с содержанием до конца суток, 17 июня в столице ожидается гроза! Объявлен первый уровень опасности. Будьте важны и осторожны!", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что с начала июня часть областей Украины накрыли значительные ливни. В частности, на выходных в столице прошел очередной ливень, во время которого затопило торговый центр, а на некоторых улицах водой смыло асфальт.

Объявлен &quot;желтый&quot; уровень опасности: киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы

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