Оголошено шорт-лист Міжнародної Букерівської премії 2025 року: шість кращих книг
Оголошено шорт-лист Міжнародної Букерівської премії 2025 року. До нього потрапили шість книжок про виживання, пам’ять і людську витривалість.
Про подробиці нового підходу розповідає РБК-Україна із посиланням на сайт премії.
Організатори Міжнародної Букерівської премії оприлюднили шорт-лист 2025 року - найвпливовішої літературної нагороди для художньої прози, перекладеної англійською. До переліку увійшли шість творів авторів з Данії, Франції, Японії, Італії, Індії та Франції, які досліджують теми виживання, внутрішньої сили, технологій, патріархату та пам’яті.
Хто потрапив до шорт-листа
Шорт-лист Міжнародної Букерівської премії 2025:
- On the Calculation of Volume I - Сольвей Балле (Данія), переклад з данської Барбари Дж. Хейвеланд
- Small Boat - Венсан Делакруа (Франція), переклад з французької Гелен Стівенсон
- Under the Eye of the Big Bird - Хіромі Кавакамі (Японія), переклад з японської Аси Йонеди
- Perfection - Вінченцо Латроніко (Італія), переклад з італійської Софі Г’юз
- Heart Lamp - Бану Муштак (Індія), переклад з каннада Діпи Бгасті
- A Leopard-Skin Hat - Анн Серр (Франція), переклад з французької Марка Хатчінсона
Цьогорічні фіналісти демонструють широкий тематичний і географічний діапазон. Вони розповідають про життя в часовій петлі (On the Calculation of Volume I*, трагедію мігрантів у Ла-Манші (Small Boat), виживання людства у футуристичному світі, де діти створюються на фабриках (Under the Eye of the Big Bird), розчарування у "глянцевому" житті берлінських експатів (Perfection), боротьбу жінок у патріархальному суспільстві Південної Індії (Heart Lamp) та спробу зрозуміти близьку людину, що бореться з ментальними розладами (A Leopard-Skin Hat).
У чому особливість Букерівської премії-2025
Вперше за всю історію премії всі шість книжок були видані незалежними видавництвами, зокрема Faber, Granta Books, Fitzcarraldo Editions та іншими. Крім того, вперше в шорт-листі представлено переклад із мови каннада - рідної для близько 38 мільйонів людей на півдні Індії.
П’ятеро з шести перекладачів потрапили до фіналу вперше. Найдосвідченішою у списку є Софі Г’юз, для якої це вже третя номінація.
Жоден із цьогорічних авторів раніше не потрапляв до шорт-листа премії. Серед них - філософ, активістка, арт-критик, поетеса, романістка та перекладач. Їхні твори вже здобули престижні відзнаки у рідних країнах - від Премії Нордійської ради до Prix Goncourt de la Nouvelle.
Премія у 50 тисяч фунтів стерлінгів буде поділена порівну між автором і перекладачем книжки-переможниці. Ім’я лауреата буде оголошено 21 травня 2025 року.
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