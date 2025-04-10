Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии 2025 года: шесть лучших книг
Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии 2025 года. В него попали шесть книг о выживании, памяти и человеческой выносливости.
О подробностях нового подхода рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт премии.
Организаторы Международной Букеровской премии обнародовали шорт-лист 2025 года - самой влиятельной литературной награды для художественной прозы, переведенной на английский. В перечень вошли шесть произведений авторов из Дании, Франции, Японии, Италии, Индии и Франции, которые исследуют темы выживания, внутренней силы, технологий, патриархата и памяти.
Кто попал в шорт-лист
Шорт-лист Международной Букеровской премии 2025:
- On the Calculation of Volume I - Сольвей Балле (Дания), перевод с датского Барбары Дж. Хейвеланд
- Small Boat - Венсан Делакруа (Франция), перевод с французского Хелен Стивенсон
- Under the Eye of the Big Bird - Хироми Каваками (Япония), перевод с японского Асы Йонеды
- Perfection - Винченцо Латронико (Италия), перевод с итальянского Софи Хьюз
- Heart Lamp - Бану Муштак (Индия), перевод с каннада Дипы Бгасти
- A Leopard-Skin Hat - Анн Серр (Франция), перевод с французского Марка Хатчинсона
Нынешние финалисты демонстрируют широкий тематический и географический диапазон. Они рассказывают о жизни во временной петле (On the Calculation of Volume I*, трагедии мигрантов в Ла-Манше (Small Boat), выживании человечества в футуристическом мире, где дети создаются на фабриках (Under the Eye of the Big Bird), разочаровании в "глянцевой" жизни берлинских экспатов (Perfection), борьбу женщин в патриархальном обществе Южной Индии (Heart Lamp) и попытку понять близкого человека, который борется с ментальными расстройствами (A Leopard-Skin Hat).
В чем особенность Букеровской премии-2025
Впервые за всю историю премии все шесть книг были изданы независимыми издательствами, в том числе Faber, Granta Books, Fitzcarraldo Editions и другими. Кроме того, впервые в шорт-листе представлен перевод с языка каннада - родного для около 38 миллионов человек на юге Индии.
Пятеро из шести переводчиков попали в финал впервые. Самой опытной в списке является Софи Хьюз, для которой это уже третья номинация.
Ни один из нынешних авторов ранее не попадал в шорт-лист премии. Среди них - философ, активистка, арт-критик, поэтесса, романистка и переводчик. Их произведения уже получили престижные награды в родных странах - от Премии Нордийского совета до Prix Goncourt de la Nouvelle.
Премия в 50 тысяч фунтов стерлингов будет поделена поровну между автором и переводчиком книги-победительницы. Имя лауреата будет объявлено 21 мая 2025 года.
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