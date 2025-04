Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии 2025 года: шесть лучших книг

Организаторы Международной Букеровской премии обнародовали шорт-лист 2025 года - самой влиятельной литературной награды для художественной прозы, переведенной на английский. В перечень вошли шесть произведений авторов из Дании, Франции, Японии, Италии, Индии и Франции, которые исследуют темы выживания, внутренней силы, технологий, патриархата и памяти.

Кто попал в шорт-лист

Шорт-лист Международной Букеровской премии 2025:

- Бану Муштак (Индия), перевод с каннада Дипы Бгасти A Leopard-Skin Hat - Анн Серр (Франция), перевод с французского Марка Хатчинсона

Нынешние финалисты демонстрируют широкий тематический и географический диапазон. Они рассказывают о жизни во временной петле (On the Calculation of Volume I*, трагедии мигрантов в Ла-Манше (Small Boat), выживании человечества в футуристическом мире, где дети создаются на фабриках (Under the Eye of the Big Bird), разочаровании в "глянцевой" жизни берлинских экспатов (Perfection), борьбу женщин в патриархальном обществе Южной Индии (Heart Lamp) и попытку понять близкого человека, который борется с ментальными расстройствами (A Leopard-Skin Hat).

В чем особенность Букеровской премии-2025

Впервые за всю историю премии все шесть книг были изданы независимыми издательствами, в том числе Faber, Granta Books, Fitzcarraldo Editions и другими. Кроме того, впервые в шорт-листе представлен перевод с языка каннада - родного для около 38 миллионов человек на юге Индии.

Пятеро из шести переводчиков попали в финал впервые. Самой опытной в списке является Софи Хьюз, для которой это уже третья номинация.

Ни один из нынешних авторов ранее не попадал в шорт-лист премии. Среди них - философ, активистка, арт-критик, поэтесса, романистка и переводчик. Их произведения уже получили престижные награды в родных странах - от Премии Нордийского совета до Prix Goncourt de la Nouvelle.

Премия в 50 тысяч фунтов стерлингов будет поделена поровну между автором и переводчиком книги-победительницы. Имя лауреата будет объявлено 21 мая 2025 года.