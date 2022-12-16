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Оголошено НС. Укренерго заявляє про системну аварію через удари

Фото: Укренерго заявило про системну аварію через удари (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 16 грудня, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Відповідно до Правил ринку повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, під час масованої атаки по Україні в п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти знову вдарили по енергетиці України. Відбуваються аварійні відключення світла.

Нагадаємо, російські військові випустили територією України понад 60 ракет під час чергового масованого обстрілу в п'ятницю, 16 грудня. Зокрема РФ випустила понад 40 ракет по Києву, 37 з них збили сили ППО. При цьому у столиці є постраждалий.

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Укренерго