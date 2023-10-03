Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізики

Нобелівський комітет 3 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.
Вчені П’єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л’Юльє отримали Нобелівську премію за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині".
Експерименти вчених дали людству нові інструменти для дослідження світу електронів всередині атомів і молекул. Вони продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.
Внесок лауреатів уможливив дослідження процесів, які є настільки швидкими, що раніше їх було неможливо простежити.
Лауреати премії з фізики створили досить короткі спалахи світла, щоб зробити знімки надзвичайно швидкого руху електронів. Анн Л'Ульє виявила новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами в газі.
При цьому Агостіні та Крауш продемонстрували, що цей ефект можна використовувати для створення більш коротких імпульсів світла, ніж це було можливо раніше.
Фізика була областю нагород, про яку Альфред Нобель (чиє ім'я пов'язане із заснуванням Нобелівської премії) перш за все згадав у своєму заповіті від 1895 року.
В кінці 19 століття багато людей вважали фізику найбільш передовою наукою, і, можливо, Нобель теж приєднався до цієї думки. Його власні дослідження також були тісно пов'язані з фізикою.
Перша Нобелівська премія з фізики була присуджена Вільгельму Рентгену на знак визнання надзвичайно важливих заслуг перед наукою, що виявилися у відкритті променів, названих згодом на його честь.
Минулого 2022 року лауреатами Нобелівської премії з фізики стали троє вчених, а саме: Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Зайлінгер. Їх нагородили за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторську квантову інформатику.
Нагадаємо, від учора в Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень, під час якого визначатимуть лауреатів цієї премії за 2023 рік.
Зауважимо, що вона є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
Цього року лауреатів Нобелівської премії визначать з 2 по 9 жовтня, а саме:
Першою присуджується Нобелівська премія з медицини та фізіології, яку було оголошено вже вчора. Так, лауреатами стали вчені Каталін Каріко з Угорщини та Дрю Вайсман зі США.
Їх нагородили за відкриття, які дозволили розробити вакцини проти коронавірусу (Moderna та BioNTech/Pfizer). Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.