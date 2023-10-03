Объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по физике

Нобелевский комитет 3 октября объявил лауреатов премии по физике. Ими стали ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье за экспериментальные методы изучения динамики электронов в материи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что известно о вкладе ученых

Ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье получили Нобелевскую премию за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе".

Эксперименты ученых дали человечеству новые инструменты по исследованию мира электронов внутри атомов и молекул. Они продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или изменяют энергию.

Вклад лауреатов сделал возможным исследование процессов, которые настолько быстры, что раньше их было невозможно проследить.

Лауреаты премии по физике создали довольно короткие вспышки света, чтобы сделать снимки очень быстрого движения электронов. Анн Л'Улье обнаружила новый эффект от взаимодействия лазерного света с атомами в газе.

При этом Агостини и Крауш продемонстрировали, что этот эффект можно использовать для создания более коротких импульсов света, чем это было возможно раньше.

Нобелевские лауреаты по физике: интересные факты

Физика была областью наград, о которой Альфред Нобель (чье имя связано с основанием Нобелевской премии) прежде всего упомянул в своем завещании с 1895 года.

В конце 19 века многие считали физику самой передовой наукой, и, возможно, Нобель тоже присоединился к этому мнению. Его собственные исследования также тесно связаны с физикой.

Первая Нобелевская премия по физике была присуждена Вильгельму Рентгену в знак признания важнейших заслуг перед наукой, проявившихся в открытии лучей, названных впоследствии в его честь.

В 2022 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали трое ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер. Их наградили за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику.

Нобелевская неделя-2023

Напомним, что со вчера в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) стартовала Нобелевская неделя, во время которой будут определять лауреатов этой премии за 2023 год.

Заметим, что она является одной из самых престижных международных премий, ежегодно присуждаемых за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

В этом году лауреатов Нобелевской премии определят со 2 по 9 октября, а именно:

2 октября - физиология и медицина,

3 октября - физика,

4 октября - химия,

5 октября - литература,

6 октября - мир,

9 октября - премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Лауреаты по физиологии и медицине уже определены

Первой присуждается Нобелевская премия по медицине и физиологии, которая была объявлена уже вчера. Так, лауреатами стали ученые Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США.

Их наградили за открытия, позволившие разработать вакцины против коронавируса (Moderna и BioNTech/Pfizer). Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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