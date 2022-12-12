З огляду на ООН. Іран може обмежити дальність балістичних ракет при передачі РФ
Іран має намір обмежити дальність балістичних ракет, які країна планує надати Росії для війни в Україні, побоюючись міжнародної реакції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами ізраїльських чиновників, постачання іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН та запустити механізм, який знову накладе санкції ООН на Іран.
Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, прийнятої у 2015 році в рамках ядерної угоди, країнам не дозволяється передавати або отримувати від Ірану балістичні ракети та безпілотники з дальністю понад 300 кілометрів та корисним навантаженням понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км. Українське МЗС попередило Іран про наслідки у разі ухвалення рішення про допомогу РФ.
Крім того, військовий експерт заявив, щоІран може сумніватися у передачі ракет Росії , оскільки не хоче стати повним ізгоєм на ринку.
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