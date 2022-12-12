С оглядкой на ООН. Иран может ограничить дальность баллистических ракет при передаче РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам израильских чиновников, поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм, который вновь наложит санкции ООН на Иран.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках ядерной сделки, странам не разрешается передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года.