Огляди казино онлайн на аналітичному ресурсі Casino.UA
Наш портал було створено у 2022 році. Щодня команда професіоналів працює над аналітикою та оглядами казино онлайн. Ми створюємо якісний оглядовий контент, інформуємо про діяльність казино, покер-румів, аналізуємо зміни законодавства в сфері гемблінгу. Платформа неупереджено та професійно формує уявлення про тенденції азартної індустрії.
Наша діяльність спрямована на оцінки гемблінгових платформ з ліцензіями державного регулятора КРАІЛ.
Ключові завдання Casino.UA
Наша команда досягає наступних цілей:
- аналітика азартних ресурсів;
- популяризація відповідальних сайтів з ліцензією КРАІЛ. Нас цікавлять лише чесні платформи, які поповнюють бюджет України;
- пропаганда відповідальних азартних розваг з урахуванням потенційних ризиків сфери азартних ігор;
- орієнтування на розважальний аспект. Прибутки залежать виключно від фортуни гемблера. Усі гравці мають дотримуватися об'єктивності під час формування ставок в слотах;
- боротьба з лудоманією. Аналіз потенційних виграшів та оцінки програшів. Інформування гемблерів про супутні наслідки високої активності.
Ми змінюємо культуру азартного гемблінгу з метою створення нових стандартів відповідальності та сприйняття ігор. Наша мета - навчити гравців самостійно тестувати контент з огляду технічних параметрів, визначати рівень відповідальності при запусках емуляторів на реальні гроші.
Що ви знайдете на Casino.UA
В розділах нашого порталу ви знайдете наступну інформацію:
- Онлайн казино. Аналітично-оглядові матеріали ліцензійних платформ. Оцінки сайтів з урахуванням висновків фахівців і відгуків гемблерів.
- Бонуси. Перелік найвигідніших бонусів казино з урахуванням вейджерів.
- Промокоди. Актуальні коди азартних платформ, які можливо використовувати.
- Огляди платіжних систем, які найчастіше використовуються в онлайн казино.
- Провайдери – огляди кращих розробників ігрових автоматів та геймінг софта для онлайн казино.
- Блог. Законодавчі аспекти, зміни в азартній індустрії, відповідальний гемблінг та інші розділи.
Відповідальна діяльність
Наша діяльність спрямована виключно на обробку інформації з сайтів, які мають ліцензію КРАІЛ. Саме з такої позиції вдається визначати ключові тенденції азартної індустрії.
Питання фінансування
Ми пропонуємо безкоштовні огляди. На порталі не передбачена реєстрація. Огляди допоможуть у зручному форматі визначати переваги, недоліки конкретних платформ.
У перспективі ми плануємо налагодити обробку скарг на сервіси азартних клубів від наших клієнтів та особистий кабінет з можливістю збереження улюблених казино, слотів та бонусів.