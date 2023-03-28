Обзоры казино онлайн на аналитическом ресурсе Casino.UA
Наш портал был создан в 2022 году. Каждый день команда профессионалов работает над аналитикой и обзорами казино онлайн. Мы создаем качественный обзорный контент, информируем о деятельности казино, покер-румов, анализируем изменения законодательства в сфере гемблинга. Платформа непредвзято и профессионально формирует представление о тенденциях азартной индустрии.
Наша деятельность направлена на оценки гемблинговых платформ с лицензиями государственного регулятора КРАИЛ.
Ключевые задачи Casino.UA
Наша команда достигает следующих целей:
- аналитика азартных ресурсов;
- популяризация ответственных сайтов с лицензией КРАИЛ. Нас интересуют только честные платформы, пополняющие бюджет Украины;
- пропаганда ответственных азартных развлечений с учетом потенциальных рисков сферы азартных игр;
- ориентировка на развлекательный аспект. Доходы зависят исключительно от фортуны гэмблера. Все игроки должны соблюдать объективность при формировании ставок в слотах;
- борьба с лудоманией. Анализ потенциальных выигрышей и оценки проигрышей. Информирование гемблеров о сопутствующих последствиях высокой активности.
Мы изменяем культуру азартного гемблинга с целью создания новых стандартов ответственности и восприятия игр. Наша цель – научить игроков самостоятельно тестировать контент с учетом технических параметров, определять уровень ответственности при запусках эмуляторов на реальные деньги.
Что вы найдете на Casino.UA
В разделах нашего портала вы найдете следующую информацию:
- Онлайн казино. Аналитико-смотровые материалы лицензионных платформ. Оценки сайтов с учетом выводов специалистов и отзывов гемблеров.
- Бонусы. Список самых выгодных бонусов казино с учетом вейджеров.
- Промокоды. Актуальные коды азартных платформ, которые можно использовать.
- Обзоры платежных систем, наиболее часто используемых в онлайн казино.
- Провайдеры – обзоры лучших разработчиков игровых автоматов и гейминг софта для онлайн казино.
- Блог. Законодательные аспекты, изменения в азартной индустрии, ответственный гемблинг и другие разделы.
Ответственная деятельность
Наша деятельность направлена исключительно на обработку информации с сайтов, имеющих лицензию КРАИЛ. Именно с такой позиции удается определить ключевые тенденции азартной индустрии.
Вопросы финансирования
Мы предлагаем бесплатные обзоры. На портале не предусмотрена регистрация. Обзоры помогут в удобном формате определять преимущества, недостатки конкретных платформ.
В перспективе мы планируем сделать обработку жалоб на сервисы азартных клубов от наших клиентов и личный кабинет с возможностью сохранения любимых казино, слотов и бонусов.