Огляд дизельного кросовера DS4: головні особливості авто

Мало хто ще міг би зробити серійний автомобіль таким нетривіальним, крім нового бренду DS: дизайн настільки сміливий, що машина здається щойно знятою з подіума автошоу. Але це справді не концепт, і DS4 вільно продається в Україні.

Французи, як завжди, зробили все по-своєму. Своїм преміум-брендом вони накрили не лише седани і поважні кроссовери- позашляховики, а і скромні В- і С-класи. І вийшло дуже нескромно. Принаймні, цього разу.

Зустріти сьогодні серед компактних машин модель з виразною зовнішністю, з “власним обличчям” – велика удача. Тому можна вважати, що з хетчбеком-кросовером DS4 нам пощастило: зовні він незвичайний. І тим дужче хотілося швидше сісти за кермо, аби перевірити, чи буде він настільки ж цікавим на ходу.

Інтер’єр DS4

Але відразу стартанути не вийшло, бо в салоні цієї машини кожного новачка очікує легкий шок: все побачене там треба осмислити. Це відбирає трохи часу, але треба вийти з стану споглядання і перейти в стан сприйняття реальності: де кнопка запуска двигуна, “ручник”, селектор АКП? Як опустити скло, спрямувати повітря на скло, куди покласти телефон? Оригінальних рішень в інтер’єрі безліч, але при тому всі вони грунтуються не лише на примхах дизайнерів, а й на законах ергономіки. Після знайомства виявляється, що все зрозуміло, зручно і доступно. І ще – добротно; якість матеріалів на диво висока.

Особливо сподобався проекційний екран на лобове скло, крім даних трип-комп’ютера на нього виводиться навіть фрагмент карти штатної навігації з позначками ландшафту навколо. Враження від великих екранів теж на висоті, вони “швидкі”, картинка чітка і сочна.

Давно не доводилося бачити таких якісних картинок з зовнішніх камер, як на DS4. Зображення чудове як вдень, на яскравому сонці, так і вночі, і динамічний діапазон камер достатньо великий для того, щоб “тримати картинку” навіть проти світла.

Справив враження багажник, але по-своєму: він несподівано малий, хоча і має вигідну, суто кубічну форму. Що ж, мабуть, конструктори вирішили, що холодильники власник преміум-хетчбека возити не буде, а для валіз під час поїздки у відпустку і 430 літрів об’єму вистачить.

Як їде крос-хетч DS4

Їде DS4 другого покоління дуже цікаво, справді, рух – це його друга вражаюча особливість після екстер’єру. Йдеться перш за все про плавність ходу, іншої настільки м’якої машини серед новинок останніх п’яти-семи років пригадати важко.

Навіть у режимі налаштувань підвіски “Спорт” цей “ДеЕс” легко ковтає вибоїни і “лежачих поліцейських”, а у положенні “Комфорт” дороги просто не чути. У тому числі до речі, і за рахунок ефективної шумоізоляції, що взагалі рідкість серед сучасних авто. При тому – о диво! – по конструкції ходова найзвичайнісенька: передній McPherson та задня напівнезалежна балка. Ось що значить стара інженерна школа у поєднанні з чітко поставленим завданням.

При енергійному маневруванні, звісно, м’яка машина хилиться, але навіть натяків на втрату контролю немає. На фоні наших драйверських навичок, вихованих на щільно “збитих” підвісках VAG-івських моделей, поява кренів здається дивним явищем. Але потім приходить розуміння: а хто сказав, власне, що дорогий сімейний автомобіль повинен ганяти і керуватися як родстер для недільних прогулянок?

Для тесту нам дісталася машина у комплектації з турбодизелем 1.5 BlueHDi (130 к.с.) і 8-ступінчастим гідромеханічним “автоматом” від японського виробника трансмісій Aisin. Це силовий агрегат середнього рівня (всього у лінійці 5 варіантів), тож машина з ним не дуже швидка – показником динаміки 11,5 с до 100 км/год сьогодні мало кого здивуєш. Але варто відзначити досить скромний апетит - по трасі кросовер легко вкладається в 5-5,5 літри дизпалива на 100 км пробігу, по місту аппетит збільшується приблизно на літр.

Якщо коротко

DS заявлено як преміальний бренд, і тому не дивно, що ця модель коштує дорожче багатьох і багатьох однокласників. Але цього разу доплата не за сміливий стайлінг і не за абстрактну ексклюзивність. DS4 має те, чого немає в інших в С-класі (та здебільшого в вищих класах теж) – плавний, комфортний за будь-яких умов хід.

Ну і маса електронних “дрібничок”, приємних і корисних, теж на місці. Якби український ринок формувався б з нових машин, було б цікаво спостерігати, що переможе – преміальні бренди з іменем (німецькі) чи новий бренд (французький) з реальним преміумом всередині. Ціна DS4 в Україні починається 1 381 506 грн. станом на початок листопада 2023 р.