Огірки та помідори дорожчають: скільки коштують овочі наприкінці жовтня

Скільки коштують помідори

Ціни на тепличні помідори в Україні зростають уже третій тиждень поспіль. За даними щоденного моніторингу EastFruit, українські тепличні комбінати пропонують цю продукцію по 55-80 гривень за кілограм. У середньому це на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку пояснюють подорожчання обмеженою та нестабільною пропозицією. Частина господарств уже завершила реалізацію продукції попереднього обороту, а в інших стаціонарних теплицях через похолодання істотно сповільнилося достигання томатів. Постачання з парникових теплиць узагалі припинилося.

Компенсувати дефіцит місцевих тепличних помідорів за рахунок імпорту поки що також не вдається.

Попри нинішнє подорожчання, тепличні томати в Україні в середньому на 22% дешевші, ніж за аналогічний період минулого року. Виробники мають намір і надалі підвищувати ціни, якщо поточні темпи збуту збережуться.

Чому дорожчають огірки

На ринку тепличних огірків ситуація подібна. Прохолодна погода на більшій частині території України спричинила суттєве скорочення пропозиції та стрімке зростання цін.

За даними EastFruit, наприкінці минулого тижня обсяги пропозиції огірків у місцевих тепличних господарствах скоротилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім тижнем. Через дефіцит продукцію переважно продають дрібним оптом.

У середньому за тиждень ціни на тепличні огірки зросли на 32%. Нині їх пропонують по 55-80 гривень за кілограм.

Додатково на ціни впливають відсутність конкуренції з боку імпорту, а також високий попит місцевих оптових компаній і роздрібних мереж.

За оцінками експертів, уже наступного тижня імпортери можуть розпочати постачання огірків з-за кордону. Якщо на ринку з'явиться дешевша імпортна продукція, зростання цін на огірки місцевого виробництва може призупинитися.

Водночас тепличні огірки в Україні наразі в середньому на 34% дешевші, ніж за аналогічний період минулого року.