Огурцы и помидоры дорожают: сколько стоят овощи в конце октября

Сколько стоят помидоры

Цены на тепличные помидоры в Украине растут уже третью неделю. По данным ежедневного мониторинга EastFruit, украинские тепличные комбинаты предлагают эту продукцию по 55-80 гривен за килограмм. В среднем это на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Участники рынка объясняют порожание ограниченным и нестабильным предложением. Часть хозяйств уже завершила реализацию продукции предыдущего оборота, а в других стационарных теплицах из-за похолодания существенно замедлилось созревание томатов. Поставки из парниковых теплиц вообще прекратились.

Компенсировать дефицит местных тепличных помидоров за счет импорта пока также не удается.

Несмотря на нынешнее порожание, тепличные томаты в Украине в среднем на 22% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Производители намерены и дальше повышать цены, если текущие темпы сбыта сохранятся.

Почему дорожают огурцы

На рынке тепличных огурцов ситуация схожая. Прохладная погода на большей части территории Украины повлекла за собой существенное сокращение предложения и стремительный рост цен.

По данным EastFruit, в конце прошлой недели объемы предложения огурцов в местных тепличных хозяйствах сократились примерно вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Из-за дефицита продукцию преимущественно продают мелким оптом.

В среднем за неделю цены на тепличные огурцы выросли на 32%. В настоящее время их предлагают по 55-80 гривен за килограмм.

Дополнительно на цены оказывают влияние отсутствие конкуренции со стороны импорта, а также высокий спрос местных оптовых компаний и розничных сетей.

По оценкам экспертов, уже на следующей неделе импортеры могут начать поставки огурцов из-за границы. Если на рынке появится более дешевая импортная продукция, рост цен на огурцы местного производства может приостановиться.

В то же время тепличные огурцы в Украине в среднем на 34% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.