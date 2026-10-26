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Огурцы и помидоры дорожают: сколько стоят овощи в конце октября

13:06 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В Украине дорожают тепличные огурцы и помидоры из-за сокращения предложения на рынке. На цены влияют прохладная погода, замедление созревания овощей и нестабильные поставки местных производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit.

Сколько стоят помидоры

Цены на тепличные помидоры в Украине растут уже третью неделю. По данным ежедневного мониторинга EastFruit, украинские тепличные комбинаты предлагают эту продукцию по 55-80 гривен за килограмм. В среднем это на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Участники рынка объясняют порожание ограниченным и нестабильным предложением. Часть хозяйств уже завершила реализацию продукции предыдущего оборота, а в других стационарных теплицах из-за похолодания существенно замедлилось созревание томатов. Поставки из парниковых теплиц вообще прекратились.

Компенсировать дефицит местных тепличных помидоров за счет импорта пока также не удается.

Несмотря на нынешнее порожание, тепличные томаты в Украине в среднем на 22% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Производители намерены и дальше повышать цены, если текущие темпы сбыта сохранятся.

Почему дорожают огурцы

На рынке тепличных огурцов ситуация схожая. Прохладная погода на большей части территории Украины повлекла за собой существенное сокращение предложения и стремительный рост цен.

По данным EastFruit, в конце прошлой недели объемы предложения огурцов в местных тепличных хозяйствах сократились примерно вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Из-за дефицита продукцию преимущественно продают мелким оптом.

В среднем за неделю цены на тепличные огурцы выросли на 32%. В настоящее время их предлагают по 55-80 гривен за килограмм.

Дополнительно на цены оказывают влияние отсутствие конкуренции со стороны импорта, а также высокий спрос местных оптовых компаний и розничных сетей.

По оценкам экспертов, уже на следующей неделе импортеры могут начать поставки огурцов из-за границы. Если на рынке появится более дешевая импортная продукция, рост цен на огурцы местного производства может приостановиться.

В то же время тепличные огурцы в Украине в среднем на 34% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на прошлой неделе дешевел репчатый лук из-за слабого спроса и увеличения предложения. В то же время он остается примерно на 37% дороже, чем год назад.

Также мы рассказывали, на какие продукты в Украине больше всего влияет курс доллара.

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