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Огірки дешевшають: коли буде найвигідніша ціна для консервації

Середа 02 липня 2025 06:02
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Огірки дешевшають: коли буде найвигідніша ціна для консервації Фото: вартість огірків знижується (freepik.com)
Автор: Анна Березіна

Ціни на огірки в Україні знижуються. У продажу побільшало тепличних овочів і вже з'являються ґрунтові. А це означає, що найближчими тижнями розпочнеться сезон консервації.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують огірки, і коли ціна буде найвигіднішою для заготовок на зиму.

Головне:

  • Які ціни на огірки влітку 2025?
  • Скільки коштуватимуть огірки на консервацію?
  • Коли починати робити "закрутки"?

Динаміка цін на огірки

Протягом останнього місяця огірки значно подешевшали. За даними моніторингу цін у супермаркетах на порталі Мінфін, середня вартість огірків у червні знизилася на 26 грн: на 1 липня – 51,89 грн/кг проти 77,89 грн/кг на 1 червня 2025.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів РБК-Україна, що у червні спостерігалося сезонне зниження цін на огірки, адже пропозиція збільшується. Проте це – тепличні огірки.

"Наразі гуртова ціна коливається від 25 до 35 грн/кг. Ціна майже відповідає торішньому рівню. Тепличні комбінати збільшили свою пропозицію на ринку", – зазначив експерт.

Ціни на огірки у роздрібних торгівельних мережах варіюються. Наприклад, у "Форі" український тепличний огірок коштує 39,9 грн/кг.

У "Сільпо" можна купити короткоплідний огірок за 89,5 грн/кг, сорт "естафета" за 70 грн/кг, огірок екстра за 76,4 грн/кг, український гладкий огірок з теплиці за 50,4 грн/кг, а найнижча ціна в мережі – 47,2 грн/кг.

Огірки дешевшають: коли буде найвигідніша ціна для консерваціїСкриншот silpo.ua

VARUS продає салатний український огірок за 64,5 грн/кг та тепличний – за 54,9 грн/кг.

В АТБ пропонують імпортований з Туреччини огірок за 42,89 грн/кг та український тепличний – за 47,89 грн/кг.

Огірки дешевшають: коли буде найвигідніша ціна для консерваціїСкриншот atbmarket.com

На оптово-роздрібному ринку "Столичний" у Києві середня оптова ціна на огірки з Одеси та Рівного на 1 липня становила 27 грн за кілограм.

Сезон консервації: коли стартує і якою буде ціна огірків для "закруток"

Сезон для домашніх заготовок огірків традиційно стартує у липні, коли на ринку масово з’являються ґрунтові овочі.

Вважається, що польові огірки найкраще підходять для засолювання та маринування, оскільки вони залишаються хрусткими після обробки. Ґрунтові огірки невеликого розміру з пухирцями найчастіше обирають для консервації.

Огірки дешевшають: коли буде найвигідніша ціна для консерваціїФото: у липні починається сезон консервації (freepik.com)

Оптимальний період для закупівлі огірків на закрутки – початок та середина липня, коли вибір ґрунтових овочів є найбільшим і вартість, відповідно, – найнижча. Натомість тепличні огірки в цей період можуть дорожчати через скорочення пропозиції.

Тож для консервації краще дочекатися масового надходження ґрунтових огірків.

Експерт УКАБ прогнозує, що пропозиція з відкритого ґрунту збільшиться вже незабаром. Ціна таких огірків становитиме 30-45 грн/кг на гурті, а в роздрібних мережах від 50 до 70 грн/кг.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, публікація порталу EastFruit, дані мереж супермаркетів, сайт ринку"Столичний", дані Мінфін.

Раніше РБК-Україна писало, чому вартість полуниці в Україні залишається високою попри завершення сезону.

Також ми розповідали, що відбувається з цінами на черешню в розпал сезону 2025.

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