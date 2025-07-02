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Огурцы дешевеют: когда будет самая выгодная цена для консервации

Среда 02 июля 2025 06:02
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Огурцы дешевеют: когда будет самая выгодная цена для консервации Фото: стоимость огурцов снижается (freepik.com)
Автор: Анна Березина

Цены на огурцы в Украине снижаются. В продаже увеличилось количество тепличных овощей и уже появляются грунтовые. А это значит, что в ближайшие недели начнется сезон консервации.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят огурцы, и когда цена будет самой выгодной для заготовок на зиму.

Главное:

  • Какие цены на огурцы летом 2025?
  • Сколько будут стоить огурцы для консервации?
  • Когда начинать делать "закрутки"?

Динамика цен на огурцы

В последний месяц огурцы значительно подешевели. По данным мониторинга цен в супермаркетах на портале Минфин, средняя стоимость огурцов в июне снизилась на 26 грн: на 1 июля – 51,89 грн/кг вместо 77,89 грн/кг на 1 июня 2025.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал РБК-Украина, что в июне наблюдалось сезонное снижение цен на огурцы, поскольку предложение увеличивается. Однако это – тепличные огурцы.

"На данный момент оптовая цена колеблется от 25 до 35 грн/кг. Цена почти соответствует прошлогоднему уровню. Тепличные комбинаты увеличили свое предложение на рынке", – отметил эксперт.

Цены на огурцы в розничных торговых сетях варьируются. К примеру, в "Форе" украинский тепличный огурец стоит 39,9 грн/кг.

В "Сильпо" можно купить короткоплодный огурец за 89,5 грн/кг, сорт "эстафета" за 70 грн/кг, огурец экстра за 76,4 грн/кг, украинский гладкий огурец из теплиц за 50,4 грн/кг, а самая низкая цена в сети – 47,2 грн/кг.

Огурцы дешевеют: когда будет самая выгодная цена для консервацииСкриншот silpo.ua

VARUS продает украинский салатный огурец за 64,5 грн/кг и тепличный – за 54,9 грн/кг.

В АТБ предлагает импортированный из Турции огурец за 42,89 грн/кг и украинский тепличный – за 47,89 грн/кг.

Огурцы дешевеют: когда будет самая выгодная цена для консервацииСкриншот atbmarket.com

На оптово-розничном рынке "Столичный" в Киеве средняя оптовая цена на огурцы из Одессы и Ровно на 1 июля составила 27 грн за килограмм.

Сезон консервации: когда стартует и какой будет цена огурцов для "закруток"

Сезон для домашних заготовок огурцов традиционно стартует в июле, когда на рынке массово появляются грунтовые овощи.

Считается, что полевые огурцы лучше подходят для засолки и маринования, поскольку они остаются хрустящими после обработки. Грунтовые огурцы небольшого размера с пупырышками чаще всего выбирают для консервации.

Огурцы дешевеют: когда будет самая выгодная цена для консервацииФото: в июле начинается сезон консервации (freepik.com)

Оптимальный период для закупки огурцов на закрутки – начало и середина июля, когда выбор грунтовых овощей наибольший и цена, соответственно, – самая низкая. Тогда как тепличные огурцы в этот период могут дорожать из-за сокращения предложения.

Таким образом, для консервации лучше дождаться массового поступления грунтовых огурцов.

Эксперт УКАБ прогнозирует, что предложение с открытого грунта увеличится уже в скором времени. Цена таких огурцов составит 30-45 грн/кг оптом, а в розничных сетях от 50 до 70 грн/кг.

При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, публикация портала EastFruit, данные сетей супермаркетов, сайт рынка "Столичный", данные Минфин.

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