Огірки по 200 гривень? Українцям дали прогноз по цінам в сезон

"По блоку садівничому, в тому числі овочам борщового набору, огірок, томат, складний період пройдено. Крім того, що була окупація на певних регіонах Миколаївської та Херсонської областей, а на певних ще триває, на жаль, також накладався енергетичний виклик", - сказав Висоцький.

Однак, за його словами, зараз в інших регіонах України активно перепрофільовуються ферми на вирощення відповідних овочів. Тому з кінця травня почнеться активний збір врожаю.

Заступник міністра зазначив, що найскладніший період з точки зору цінової ситуації пройдений.

"Огірків по 200 грн не буде. Тепличні завжди будуть дорожче, але відкритого ґрунту коли будуть надходити, це пару десятків гривень, це не будуть сотні однозначно", - зазначив Висоцький.