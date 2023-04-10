Огурцы по 200 гривен? Украинцам дали прогноз по ценам в сезон

В этом сезоне огурцы могут немного подорожать, однако цен по 200 гривен за килограмм не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.
"По блоку садоводческому, в том числе овощам борщового набора, огурец, томат, сложный период пройден. Кроме того, что была оккупация на определенных регионах Николаевской и Херсонской областей, а на определенных еще продолжается, к сожалению, также накладывался энергетический вызов", - сказал Высоцкий.
Однако, по его словам, сейчас в других регионах Украины активно перепрофилируются фермы на выращивание соответствующих овощей. Поэтому с конца мая начнется активный сбор урожая.
Замминистра отметил, что самый сложный период с точки зрения ценовой ситуации пройден.
"Огурцов по 200 грн не будет. Тепличные всегда будут дороже, но открытой почвы, когда будут поступать, это пару десятков гривен, это не будут сотни однозначно", - отметил Высоцкий.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пасхальная корзина в Украине подорожала на четверть.
К тому же в Украине перед Пасхой в очередной раз увеличились цены на огурцы. С начала недели стоимость в среднем выросла на 15%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.