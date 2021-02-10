UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ОГХК заявили, что экс-руководители преступными схемами вывели из компании 38 млн долларов

Автор: РБК-Украина

Претенциозные контракты с иностранными фирмами, в результате которых государственное АО "ОГХК" понесло убытки на 38 млн долларов, подписали экс-руководители "Объединенной горно-химической компании" Руслан Журило, Гладушко Александр и Юрий Перцев. Действующее руководство компании инициировало взыскание долга через международный арбитраж.

Об этом сообщает официальный сайт АО "ОГХК".

Популярные новости
На конкурс по отбору новых директоров "Мотор Сич" за два дня подано более 60 заявок 28 января 2021
Труханов: "Одескабель" успешно экспортирует кабельную продукцию 12 ноября 2020
Доступ китайским инвесторам к "Мотор Сичи" блокирует экс-владелец предприятия, - правозащитник 16 января 2021
США и Китай достигли консенсуса и нашли оптимальную модель для работы "Мотор Сичи", - эксперт 21 января 2021
Действия правоохранителей срывают подготовку к приватизации, - ОГХК 14 января 2021
"Укроборонпром" прекратит свое существование в следующем году 03 декабря 2020
У Ярославского начали организацию производства трамваев в "Экополисе ХТЗ" 13 октября 2020
Турция отказалась от использования двигателей производства украинской "Мотор Сич"  09 ноября 2020
Стало известно о попытках сорвать собрание акционеров "Мотор Сичи" 31 января 27 января 2021
Украина окажется под запретом для китайского бизнеса из-за ситуации вокруг "Мотор Сич", - эксперт 18 октября 2020

Представители компании утверждают, что фирмы Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F. Z. E (ОАЭ) не выполнили взятые на себя финансовые обязательства по оплате титановой продукции, производимой АО "ОГХК".

В соответствии с условиями подписанных в 2019 году контрактов, вышеуказанные контрагенты должны произвести оплату за полученную продукцию еще более 6 месяцев назад.

Отмечается, что Bollwerk и Defessa Trans при попустительстве Руслана Журила и Александра Гладушка позиционировали себя как представители АО "ОГХК" на внешних рынках. Первые внешнеэкономические контракты на поставку титанового сырья с данными контрагентами были заключены в январе 2015 года.

В руководстве "Объединенной горно-химической компании" отмечают, что указанные фирмы уже не впервые фигурируют в сомнительных схемах предыдущего руководства, а также имеют все признаки фирм-прокладок, а данное дело имеет общегосударственное и международное значение.

Учитывая указанные обстоятельства, АО "ОГХК" обратилось в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины с иском против компаний-прокладок.

Напомним, начиная с 2016 года, антикоррупционные органы осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотреблений Руслана Журила, а деятельность экс-руководства компании находится в фокусе НАБУ и САП.

В состав государственного АО "Объединенная горно-химическая компания" входят мощности Иршанского ГОКА и Вольногорского ГМК. Компания является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации в 2021 году.

Приватизация компании предусмотрена положениями Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФГИУприватизацияОГХК
Читайте также
ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов, - экс-руководитель компании
Прозрачная приватизация "Первого киевского машиностроительного завода" под угрозой, - ФГИ
Прогноз погоды