RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В ОГХК заявили, що екс-керівники через злочинні схеми "вимили" з компанії 38 млн доларів

Автор: РБК-Україна

Претензійні контракти з іноземними фірмами, внаслідок яких державне АТ "ОГХК" зазнало збитків на 38 млн доларів, підписали екс-керівники "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" Руслан Журило, Олександр Гладушко та Юрій Перцев. Чинне керівництво компанії ініціювало стягнення боргу через міжнародний арбітраж.

Про це повідомляє офіційний сайт АТ "ОГХК",

Популярні новини
Труханов: "Одескабель" успішно експортує кабельну продукцію 12 листопада 2020
Дії правоохоронців зривають підготовку до приватизації, - ОГХК 14 січня 2021
Доступ китайським інвесторам до "Мотор Січі" блокує екс-власник підприємства, - правозахисник 16 січня 2021
У Ярославського почали організацію виробництва трамваїв в "Экополісі ХТЗ" 13 жовтня 2020
США і Китай досягли консенсусу і знайшли оптимальну модель для роботи "Мотор Січі", - експерт 21 січня 2021
"Укроборонпром" припинить своє існування в наступному році 03 грудня 2020
На конкурс з відбору нових директорів "Мотор Січ" за два дні подано понад 60 заявок 28 січня 2021
Туреччина відмовилася від використання двигунів виробництва української "Мотор Січ" 09 листопада 2020
Україна опиниться під забороною для китайського бізнесу через ситуацію з "Мотор Січчю", - експерт 18 жовтня 2020
Стало відомо про спроби зірвати збори акціонерів "Мотор Січі" 31 січня 27 січня 2021

Представники компанії стверджують, що фірми Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія) та Defessa Trans F.Z.E (ОАЕ) не виконали взяті на себе фінансові зобов’язання за оплату титанової продукції, виробленої АТ "ОГХК".

Відповідно до умов підписаних у 2019 році контрактів, вищезазначені контрагенти мали провести оплату за отриману продукцію ще понад 6 місяців тому.

Зазначається, що Bollwerk і Defessa Trans за потурання Руслана Журила та Олександра Гладушка позиціонували себе як представники АТ "ОГХК" на зовнішніх ринках. Перші зовнішньоекономічні контракти на постачання титанової сировини з даними контрагентами укладені в січні 2015 року.

В керівництві "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" зазначають, що вказані фірми вже не вперше фігурують у сумнівних схемах попереднього керівництва, а також мають всі ознаки фірм-прокладок, а дана справа має загальнодержавне та міжнародне значення.

Заважаючи на вказані обставини, АТ "ОГХК" звернулось до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з позовом проти компаній-прокладок.

Нагадаємо, починаючи з 2016 року, антикорупційні органи здійснювали досудове розслідування за фактами зловживань Руслана Журила, а діяльність екс-керівництва компанії знаходиться у фокусі НАБУ та САП.

До складу державного АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" входять потужності Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Компанія є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі.

ОГХК входить до переліку об'єктів кампанії великої приватизації у 2021 році.

Приватизація компанії передбачена положеннями Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФДМУприватизацияОГХК
Читайте також
ОГХК передавали Фонду держмайна прибутковою і без боргів, - екс-керівник компанії
Прозора приватизація "Першого київсього машинобудівного заводу" під загрозою, - ФДМ
Прогноз погоди