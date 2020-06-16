ОГХК заключила договоры на продажу сырья с "Керамплюс"

Фото: ОГКХ (из открытых источников)

"Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК - Вольногорского ГМК в начале 90-х годов

Объединенная горно-химическая корпорация и ООО "Керамавплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале июня заключили договора на продажу продукции ОГХК на 200 млн гривен.

Об этом свидетельствуют договоры между компаниями, сообщают "Украинские новости"

Отмечается, что "Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК - Вольногорского ГМК в начале 90-х годов.

По данным участников титанового рынка, "Керамплюс" пока единственный трейдер ОГХК и позиционируется как эксклюзивный поставщик.

Кучук не новый человек в титановой отрасли и одно время возглавлял Запорожский титано-магниевый комбинат.

Напомним, ранее врио главы правления ОГХК Питер Дэвис и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко обвиняли предыдущее руководство ОГХК в коррупции, а именно - занижении цен на продукцию компании при продаже на экспорт и обещали заключать договора напрямую с переработчиками.

В то же время, по данным СМИ, сравнение договорных цен с "Керамплюс" и рыночных свидетельствует о значительном занижении цен.

Ставролит Циркон (КЦЗ)

Циркоп (КЦП) Рутил Ильменит Рынок 2400 37935 39340 34563 7868 Керамплюс 1700 35200 37600 33600 5550

Данные: аналитические издания Украины, опрос игроков рынка

"Керамплюс" - торговая компания, которая специализируется на продаже сырья металлургической, литейной, машиностроительной, стекольной и огнеупорной промышленности и входит в сеть глобальных офшоров MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution).

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Автор: РБК-Украина