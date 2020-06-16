ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОГХК уклала договори на продаж сировини з "Керамплюс"

Новини » Промисловість     16.06.2020 - 12:11
ОГХК уклала договори на продаж сировини з "Керамплюс"
Фото: ОГКХ (з відкритих джерел)

"Керамплюс" вже займалася перепродажем продукції філії ОГХК - Вільногірського ГМК на початку 90-х років

Об'єднана гірничо-хімічна корпорація і ТОВ "Керамавплюс" бізнесмена Віталія Кучука на початку червня уклали договори на продаж продукції ОГХК на 200 млн гривень.

Про це свідчать договори між компаніями, повідомляють "Українські новини"

Наголошується, що "Керамплюс" вже займалася перепродажем продукції філії ОГХК - Вільногірського ГМК на початку 90-х років.

За даними учасників титанового ринку, "Керамплюс" поки єдиний трейдер ОГХК і позиціонується як ексклюзивний постачальник.

Кучук не нова людина в титановій галузі й свого часу очолював Запорізький титано-магнієвий комбінат.

Нагадаємо, раніше в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс і глава ФДМ Дмитро Сенниченко звинувачували попереднє керівництво ОГХК в корупції, а саме - заниження цін на продукцію компанії при продажу на експорт і обіцяли укладати договори безпосередньо з переробниками.

Водночас, за даними ЗМІ, порівняння договірних цін з "Керамплюс" і ринкових свідчить про значне заниження цін.

Ставролит Циркон (КЦЗ)
Циркоп (КЦП)		 Рутил Ільменіт
Ринок 2400 37935 39340 34563 7868
Керамплюс 1700 35200 37600 33600 5550

Дані: аналітичні видання України, опитування гравців ринку

"Керамплюс" - торгова компанія, яка спеціалізується на продажу сировини металургійній, ливарній, машинобудівної, скляної і вогнетривкої промисловості і входить в мережу глобальних офшорів MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution)

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України промышленностьОГХК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся