UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОГХК умышленно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию, - Сомов

Автор: РБК-Украина

АО "Объединенная горно-химическая компания" в ближайшее время будет выставлена на приватизацию. Из-за это компании намеренно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию.

Об этом заявил врио АО "Объединенная горно-химическая компания" Артур Сомов в колонке на РБК-Украина.

По его словам, после обнародования информации о приватизации ОГХК в социальных сетях и онлайн-СМИ покатилась волна фейков о том, что предприятие якобы в обход санкций продает титановое сырье в Крыму.

"Очевидно, накануне аукциона компании умышленно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию. Готова ли Украина получить прибыль в размере не менее 3,7 млрд грн, готова ли ОГХК к приватизации, и как пытаются помешать проведению аукциона по продаже?"- подчеркнул Артур Сомов.

Он также отмечает: в приватизации как масштабного изменяющегося процесса есть сторонники и критики. Вторые предпринимают попытки сорвать проведение аукциона и для этого стараются создать как можно больше негатива вокруг компании.

"Относительно торговли в Крым у ОГХК четкая позиция: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. К тому, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории", - добавил врио председателя правления ОГХК.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Сомов убежден: какими бы изобретательными ни были диверсии мелких конкурентов компании, свой статус на международном рынке ОГХК никогда не потеряет.

"Среди наших нынешних клиентов глобальные гиганты: Chemours, Boeing, Lincoln Electric. Лидеры мировой химической и авиастроительной отраслей заинтересованы в покупке украинского ильменита и рутила. Потенциальные инвесторы знают, что ОГХК способна качественно обеспечить этот спрос. Поэтому не сомневаюсь в успехе приватизации", - резюмировал Сомов.

Напомним, процедура приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, предварительно запланирована на второй квартал 2021 года.

Стартовая цена приватизационного актива, по подсчетам Фонда госимущества, составит несколько миллиардов гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины приватизацияпромышленностьОГХК