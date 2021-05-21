ОГХК навмисне намагаються заплямувати репутацію, щоб зірвати приватизацію, - Сомов

За його словами, після оприлюднення інформації про приватизацію ОГХК у соціальних мережах та онлайн-ЗМІ покотилась хвиля фейків про те, що підприємство нібито в обхід санкцій продає титановмісну сировину до Криму.

"Вочевидь, напередодні аукціону компанії навмисне намагаються заплямувати репутацію, аби зірвати приватизацію. Чи готова Україна отримати прибуток в розмірі щонайменше 3,7 млрд грн, чи готова ОГХК до приватизації, та як намагаються перешкодити проведенню аукціону з продажу?" - наголосив Артур Сомов.

Він також наголошує: у приватизації як масштабного змінотворчого процесу є прихильники і критики. Другі роблять спроби зірвати проведення аукціону і для цього намагаються створити якомога більше негативу навколо компанії.

"Щодо торгівлі на Крим ОГХК має чітку позицію: передовсім ми є українським підприємством і не підтримуємо агресію Росії проти нашої держави та окупацію Криму. ОГХК на санкційні території сировину не поставляє. До того, в угодах із нашими клієнтами є умова неможливості здійснювати перепродаж нашої сировини на санкційні території", - додав т.в.о. голови правлання ОГХК.