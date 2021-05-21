ОГХК умышленно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию, - Сомов

АО "Объединенная горно-химическая компания" в ближайшее время будет выставлена на приватизацию. Из-за это компании намеренно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию.

Об этом заявил врио АО "Объединенная горно-химическая компания" Артур Сомов в колонке на РБК-Украина.

По его словам, после обнародования информации о приватизации ОГХК в социальных сетях и онлайн-СМИ покатилась волна фейков о том, что предприятие якобы в обход санкций продает титановое сырье в Крыму.

"Очевидно, накануне аукциона компании умышленно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию. Готова ли Украина получить прибыль в размере не менее 3,7 млрд грн, готова ли ОГХК к приватизации, и как пытаются помешать проведению аукциона по продаже?"- подчеркнул Артур Сомов.

Он также отмечает: в приватизации как масштабного изменяющегося процесса есть сторонники и критики. Вторые предпринимают попытки сорвать проведение аукциона и для этого стараются создать как можно больше негатива вокруг компании.

"Относительно торговли в Крым у ОГХК четкая позиция: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. К тому, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории", - добавил врио председателя правления ОГХК.