ОГХК умышленно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию, - Сомов
АО "Объединенная горно-химическая компания" в ближайшее время будет выставлена на приватизацию. Из-за это компании намеренно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию.
Об этом заявил врио АО "Объединенная горно-химическая компания" Артур Сомов в колонке на РБК-Украина.
По его словам, после обнародования информации о приватизации ОГХК в социальных сетях и онлайн-СМИ покатилась волна фейков о том, что предприятие якобы в обход санкций продает титановое сырье в Крыму.
"Очевидно, накануне аукциона компании умышленно пытаются запятнать репутацию, чтобы сорвать приватизацию. Готова ли Украина получить прибыль в размере не менее 3,7 млрд грн, готова ли ОГХК к приватизации, и как пытаются помешать проведению аукциона по продаже?"- подчеркнул Артур Сомов.
Он также отмечает: в приватизации как масштабного изменяющегося процесса есть сторонники и критики. Вторые предпринимают попытки сорвать проведение аукциона и для этого стараются создать как можно больше негатива вокруг компании.
"Относительно торговли в Крым у ОГХК четкая позиция: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. К тому, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории", - добавил врио председателя правления ОГХК.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Сомов убежден: какими бы изобретательными ни были диверсии мелких конкурентов компании, свой статус на международном рынке ОГХК никогда не потеряет.
"Среди наших нынешних клиентов глобальные гиганты: Chemours, Boeing, Lincoln Electric. Лидеры мировой химической и авиастроительной отраслей заинтересованы в покупке украинского ильменита и рутила. Потенциальные инвесторы знают, что ОГХК способна качественно обеспечить этот спрос. Поэтому не сомневаюсь в успехе приватизации", - резюмировал Сомов.
Напомним, процедура приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, предварительно запланирована на второй квартал 2021 года.
Стартовая цена приватизационного актива, по подсчетам Фонда госимущества, составит несколько миллиардов гривен.