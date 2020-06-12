ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОГХК продолжает работу над получением новых лицензий на разработку сырья

Новости » Промышленность     12.06.2020 - 14:08
ОГХК продолжает работу над получением новых лицензий на разработку сырья
Фото: во время встречи руководства ОГХК и Госгеонедр (пресс-служба)

Новые лицензии обеспечат добычу сырья как минимум на 10 лет вперед

Для получения новых разрешений по разработке месторождений АО "Объединенная горно-химическая компания" и Государственная служба геологии и недр Украины создадут совместные рабочие группы. Договоренность об этом была достигнута во время встречи руководства ОГХК и Госгеонедр.

Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.

"Одной из важнейших проблем ОГХК является получение разрешений на разработку новых месторождений. В ходе переговоров с Госгеонедр нам удалось согласовать план действий относительно получения спецразрешений на пользование недрами на новых участках Межиречного месторождения ильменитовых руд", - сообщил заместитель временно исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Артур Сомов.

Новые лицензии обеспечат добычу сырья как минимум на 10 лет вперед.

Как отмечает пресс-служба, получение лицензий на использование новых участков Межречного месторождения станет залогом долгосрочного развития Иршанского ГОКА, который является составной частью ОГХК.

Напомним, государственное предприятие ОГХК, которое является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, создано в 2014 году.

В состав ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины промышленностьОГХК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь