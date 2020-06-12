ОГХК продовжує роботу над отриманням нових ліцензій на розробку сировини 

Фото: під час зустрічі керівництва ОГХК та Держгеонадр (прес-служба)

Нові ліцензії забезпечать видобуток сировини як мінімум на 10 років наперед

Для отримання нових дозволів з розробки родовищ АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" та Державна служба геології та надр України створять спільні робочі групи. Домовленість про це була досягнута під час зустрічі керівництва ОГХК та Держгеонадр.

Про це повідомляє прес-служба ОГХК.

"Однією з найважливіших проблем ОГХК є отримання дозволів на розробку нових родовищ. У ході перемовин з Держгеослубою нам вдалося погодити план дій щодо отримання спецдозволів на користування надрами на нових ділянках Межирічного родовища ільменітових руд", - повідомив заступник тимчасово виконуючого обов’язки голови правління ОГХК Артур Сомов.

Нові ліцензії забезпечать видобуток сировини як мінімум на 10 років наперед.

Як зазначає прес-служба, отримання ліцензій на використання нових ділянок Межирічного родовища стане запорукою довгострокового розвитку Іршанського ГЗК, який є складовою частиною ОГХК.

Нагадаємо, державне підприємство ОГХК, яке є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, створено у 2014 році.

До складу ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.

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Автор: РБК-Україна