ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов, - экс-руководитель компании

По его словам, никакой просроченной дебиторской задолженности за продукцию на момент передачи управления новому менеджменту в феврале 2020 года не было.

"Уже год как Объединенной горно-химической компанией управляют новые менеджеры. И вдруг мы узнаем о задолженности в $38 млн за 2019 год, о которой все это время скромно молчали? Этот алогизм могу объяснить только тем, что в канун приватизации команда Артура Сомова (нынешний руководитель ОГХК - ред.) пытается перевалить ответственность за свои управленческие ошибки на предшественников", - говорится в комментарии.

По словам Гладушко, на момент ухода его команды из компании она была прибыльной и финансово обеспеченной: по итогам первого квартала 2020 года ОГХК получила 245 млн грн чистой прибыли, платежный баланс предприятия был положительным.

"На счетах компании к январю находилось свыше 405,3 млн грн. Этого было достаточно, чтобы бесперебойно работало и снабжалось производство, выплачивались зарплата, отчислялись налоги на протяжении трех-четырех месяцев", - утверждает экс-руководитель.

Комментируя новости об остановке Вольногорского ГМК в мае 2020 года и невыплате заработных плат горнякам, а позже - о простоях производства из-за нестабильного финансового обеспечения, Гладушко высказал мнение, что указанные выше средства были истрачены, а новые - не заработаны, что привело к кассовым разрывам в компании.

Он также назвал среди достижений своей команды рост дохода ОГХК почти в два раза - до 3,5 млрд грн, отчислений в бюджеты почти в четыре раза - до 1,4 млрд грн, инвестиций в производство в 8,3 раза - до 749,6 млн грн, а также увеличение стоимости активов более чем в четыре раза - до 3,4 млрд грн.