ОГХК передавали Фонду держмайна прибутковою і без боргів, - екс-керівник компанії

За його словами, ніякої простроченої дебіторської заборгованості за продукцію на момент передачі управління новому менеджменту в лютому 2020 року не було.

"Вже рік як Об'єднаною гірничо-хімічною компанією керують нові менеджери. І раптом ми дізнаємося про заборгованість в $38 млн за 2019 рік, про яку весь цей час скромно мовчали? Цей алогізм можу пояснити тільки тим, що напередодні приватизації команда Артура Сомова (нинішній керівник ОГХК, - ред.) намагається перекласти відповідальність за свої управлінські помилки на попередників", - йдеться в коментарі.

За словами Гладушка, на момент відходу його команди з компанії вона була прибутковою і фінансово забезпеченою: за підсумками першого кварталу 2020 року ОГХК отримала 245 млн грн чистого прибутку, платіжний баланс підприємства був позитивним.

"На рахунках компанії до січня перебувало понад 405,3 млн грн. Цього було досить, щоб безперебійно працювати і забезпечувати виробництво, виплачувалася зарплата, відраховувалися податки протягом трьох-чотирьох місяців", - стверджує екс-керівник.

Коментуючи новини про зупинення Вільногірського ГМК у травні 2020 року та невиплати заробітних плат гірникам, а пізніше - про простої виробництва через нестабільне фінансове забезпечення, Гладушко висловив думку, що зазначені вище кошти були витрачені, а нові - не зароблені, що призвело до касових розривів в компанії.

Він також назвав серед досягнень своєї команди зростання доходу ОГХК майже у два рази - до 3,5 млрд грн, відрахувань до бюджетів майже в чотири рази - до 1,4 млрд грн, інвестицій у виробництво в 8,3 рази - до 749,6 млн грн, а також збільшення вартості активів більш ніж в чотири рази - до 3,4 млрд грн.