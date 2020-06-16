В ОГХК опровергают обвинения в сотрудничестве с "Керамплюс" по заниженным ценам

Компания "Керамплюс" не является трейдером АО "ОГХК", тем более эксклюзивным. Среди покупателей продукции АО "ОГХК" являются как украинские, так и иностранные компании, и "Керамплюс" не имеет среди них отдельного статуса.

Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.

В компании также отмечают, что сравнение договорных цен с "Керамплюс" и рыночных свидетельствует содержит искаженную информацию, поскольку в СМИ подано сравнение рыночной стоимости руд с учетом НДС и стоимости продукции ОГХК без учета НДС.

В пресс-службе ОГХК сообщают, что компания сейчас заключает договоры с контрагентами по рыночным ценам или даже выше средне рыночной стоимости и преимущественно по 100% предварительной предоплате.

Напомним, ранее сообщалось, что Объединенная горно-химическая корпорация и ООО "Керамплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале июня заключили договоры на продажу продукции ОГХК на 200 млн гривен.