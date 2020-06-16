В ОГХК спростовують звинувачення у співпраці з "Керамплюс" по заниженим цінам

Компанія "Керамплюс" не є трейдером АТ "ОГХК", тим більш ексклюзивним. Серед покупців продукції АТ "ОГХК" є як українські, так і іноземні компанії, і "Керамплюс" не має серед них окремого статусу.

Про це повідомляє прес-служба ОГХК.

В компанії також наголошують, що порівняння договірних цін з "Керамплюс" і ринкових свідчить містить викривлену інформацію, оскільки в ЗМІ подано порівняння ринкової вартості руд з урахуванням ПДВ та вартості продукції ОГХК без урахування ПДВ.

В прес-службі ОГХК повідомляють, що компанія наразі укладає договори з контрагентами за ринковими цінами або навіть вище середньо ринкової вартості та переважно за 100% попередньою передплатою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Об'єднана гірничо-хімічна корпорація і ТОВ "Керамплюс" бізнесмена Віталія Кучука на початку червня уклали договори на продаж продукції ОГХК на 200 млн гривень.