На ОГХК с 2021 на 10% вырастут зарплаты

Зарплаты сотрудников Объединенной горно-химической компании вырастут на 10% с января 2021 года, в течение года они вырастут минимум на 20%. Такое решение связано с улучшением финансовых показателей предприятия.

Об этом говорится в сообщении ОГХК.

"Заработные платы всех сотрудников Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК с 1 января 2021 вырастут на 10%. Соответствующее решение приняло правление Объединенной горно-химической компании и от 9 декабря издало приказ к исполнению на обоих филиалах", - сообщили в компании.

Отмечается, что защита трудового коллектива и предоставление социальных гарантий в условиях экономического спада и пандемии - одни из первоочередных заданий руководства компании.

"В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. В соответствии с Коллективным договором, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%", - заверил Артур Сомов, и.о. председателя правления АО "ОГХК".

Как ранее писало РБК-Украина, чистая прибыль ОГХК по итогам 2020 года составит около 600 млн грн - в 6 раз больше показателя прошлого года. Благодаря финансовым успехам, в этом году зарплаты сотрудников уже выросли на 20%.