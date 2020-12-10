На ОГХК з 2021 на 10% виростуть зарплати

Зарплати співробітників Об'єднаної гірничо-хімічної компанії зростуть на 10% з січня 2021 року, протягом року вони зростуть мінімум на 20%. Таке рішення пов'язане з поліпшенням фінансових показників підприємства.

Про це йдеться в повідомленні ОГХК.

"Заробітні плати всіх працівників Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК з 1 січня 2021 зростуть на 10%. Відповідне рішення прийняло правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії та від 9 грудня видало наказ до виконання на обох філіях", - повідомили в компанії.

Наголошується, що захист трудового колективу та надання соціальних гарантій в умовах економічного спаду та пандемії - одні з першочергових завдань керівництва компанії.

"У 2020 річні фінансові показники, як і планувалося, виросли, тому правління одноголосно прийняло рішення підвищити заробітні плати працівникам. Згідно з Колективним договором, на 2021 рік ми плануємо поступове зростання зарплати мінімум на 20%", - запевнив Артур Сомів, в.о. голови правління АТ "ОГХК".

Як раніше писало РБК-Украина, чистий прибуток ОГХК за підсумками 2020 року складе близько 600 млн грн - в 6 разів більше показника минулого року. Завдяки фінансовим успіхам, в цьому році зарплати співробітників вже зросли на 20%.