Офшорный скандал Pandora Papers: что думают украинцы о счетах чиновников за рубежом

О международном расследовании Pandora Papers, которое раскрыло тайны офшорных счетов многих политиков из разных стран мира, знают 61,7% украинцев. Только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Для 77,1% респондентов недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели офшорными счетами за границей. Считают, что в этом нет ничего плохого - 15,6%.

При этом, независимо от того, знали или нет до интервью респонденты об этом расследовании, 56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский выводил средства из ПриватБанка, в том числе через "95 квартал". Не верят в это 22,6% респондентов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.