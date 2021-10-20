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Свежий президентский рейтинг: за кого украинцы проголосовали бы осенью 2021 года

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Украина, Среда 20 октября 2021 10:25
Свежий президентский рейтинг: за кого украинцы проголосовали бы осенью 2021 года Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2021 года, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,7% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Месяц назад рейтинг действующего президента был значительно выше - 33,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали 15,6% среди тех, кто определился (в сентябре - 16,8%)

Далее следуют Юлия Тимошенко - 12,2% (месяц назад - 10,3%), Юрий Бойко - 9,4% (месяц назад - 9,5%), и Игорь Смешко - 7,8% (месяц назад - 8,7%) и Дмитрий Разумков - 7,1%.

Поддержка других кандидатов ниже.

Свежий президентский рейтинг: за кого украинцы проголосовали бы осенью 2021 года

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы президентские выборы проходили в середине сентября 2021 года наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский. За него проголосовали бы 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

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