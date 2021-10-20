Офшорний скандал Pandora Papers: що думають українці про рахунки можновладців за кордоном

Про міжнародне розслідування Pandora Papers, яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу, знають 61,7% українців. Хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

При цьому, для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого - 15,6%.

При цьому, незалежно від того, знали чи ні до інтерв’ю респонденти про це розслідування, 56,9% респондентів вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через "95 квартал". Не вірять у це 22,6% респондентів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.