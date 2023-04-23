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Оформлення закордонного паспорта та ID-картки: як записатися в електронну чергу

Фото: українці можуть записатися в онлайн-чергу для оформлення документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Громадяни та жителі України можуть записатися в електронну чергу для оформлення документів. Це можна зробити на порталі Державної міграційної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Українці можуть записатися в онлайн-чергу для оформлення таких документів:

  • паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;
  • закордонний паспорт;
  • посвідка на тимчасове та постійне проживання;
  • дозвіл на імміграцію в Україну;
  • продовження строку перебування в Україні.

За допомогою онлайн-сервісу за посиланням можна здійснити запис на найближчі 2 тижні. У підрозділі Державної міграційної служби також можна записатися в онлайн-чергу на наступні 35 днів.

Якщо потрібно записатися у поточну чергу, тобто "сьогодні-на-сьогодні", це також можна зробити через термінал у підрозділі ДМС. Кількість вільних місць у поточній черзі виводиться на табло, вони з'являються протягом робочого дня.

Запис в електронну чергу потрібен лише для подачі документів. Щоб забрати готові документи, потрібно просто прийти у відділення.

"Під час воєнного стану сервіс працює не у всіх регіонах України. Також може бути недоступний запис в електронну чергу в окремих підрозділах", - зазначають у ДМС.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна оформити пенсію онлайн.

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