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Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь

Фото: украинцы могут записаться в онлайн-очередь для оформления документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Граждане и жители Украины могут записаться в электронную очередь для оформления документов. Это можно сделать на портале Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Украинцы могут записаться в онлайн-очередь для оформления следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины в виде ID-карты;
  • загранпаспорт;
  • вид на временное и постоянное проживание;
  • разрешение на иммиграцию в Украину;
  • продление срока пребывания в Украине.

С помощью онлайн-сервиса по ссылке можно осуществить запись на ближайшие 2 недели. В подразделе Государственной миграционной службы также можно записаться в онлайн-очередь на следующие 35 дней.

Если нужно записаться в текущую очередь, то есть "сегодня-на-сегодня", это также можно сделать через терминал в подразделении ГМС. Количество свободных мест в текущей очереди выводится на табло, они появляются в течение рабочего дня.

Запись в электронную очередь требуется только для подачи документов. Чтобы забрать готовые документы, нужно просто прийти в отделение.

"Во время военного положения сервис работает не во всех регионах Украины. Также может быть недоступна запись в электронную очередь в отдельных подразделениях", - отмечают в ГМС.

Напомним, ранее мы объясняли, как можно оформить пенсию онлайн.

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