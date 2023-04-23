Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь

Украинцы могут записаться в онлайн-очередь для оформления следующих документов:

паспорт гражданина Украины в виде ID-карты;

загранпаспорт;

вид на временное и постоянное проживание;

разрешение на иммиграцию в Украину;

продление срока пребывания в Украине.

С помощью онлайн-сервиса по ссылке можно осуществить запись на ближайшие 2 недели. В подразделе Государственной миграционной службы также можно записаться в онлайн-очередь на следующие 35 дней.

Если нужно записаться в текущую очередь, то есть "сегодня-на-сегодня", это также можно сделать через терминал в подразделении ГМС. Количество свободных мест в текущей очереди выводится на табло, они появляются в течение рабочего дня.

Запись в электронную очередь требуется только для подачи документов. Чтобы забрать готовые документы, нужно просто прийти в отделение.

"Во время военного положения сервис работает не во всех регионах Украины. Также может быть недоступна запись в электронную очередь в отдельных подразделениях", - отмечают в ГМС.

Напомним, ранее мы объясняли, как можно оформить пенсию онлайн.

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