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На оформлення "тисячі Зеленського" залишилось три дні: як отримати гроші

Середа 26 лютого 2025 16:58
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На оформлення "тисячі Зеленського" залишилось три дні: як отримати гроші Оформити заявку на "тисячу Зеленського" потрібно найближчим часом (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Оформити послугу "Зимова єПідтримка", щоб отримати так звану "тисячу Зеленського", потрібно найближчим часом. У тих з українців, хто досі цього не зробив, на подачу заявки залишилось три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу єдиного порталу державних послуг "Дія" у Facebook.

Як оформити "Зимову єПідтримку" й отримати тисячу гривень

Українцям нагадали, що для того, аби оформити "Зимову єПідтримку" в "Дії", залишилося три дні.

"Піклуємося, щоб кожен із вас встиг скористатися послугою. Оформлюйте 1 000 від держави в "Дії" до 23:59 28 лютого та очікуйте на зарахування", - йдеться у публікації.

Подати заяву на отримання тисячі гривень в межах програми можна через портал або додаток "Дія":

  • авторизуватись у "Дії";
  • зайти у "Сервіси";
  • обрати "Зимова єПідтримка";
  • натиснути "Подати нову заявку";
  • натиснути "Розпочати";
  • вибрати, для кого призначена виплата - для себе чи для дитини;
  • натиснути "Додайте свідоцтво" про народження дитини (якщо воно не підвантажилось у "Дії" автоматично);
  • вибрати рахунок для виплати;
  • перевірити дані;
  • поставити пташечку "Я перебуваю на території України";
  • натиснути "Надіслати".

Якщо у вас немає картки "Національний кешбек" - її потрібно відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Громадянам розповіли, що в цілому українці подали вже понад 12 млн заяв про "Зимову єПідтримку". З них 2,9 млн - на дітей.

"Чекаємо на останні заяви від користувачів! Ваша "Дія", - підсумували у дописі.

На оформлення &quot;тисячі Зеленського&quot; залишилось три дні: як отримати грошіНа оформлення &quot;тисячі Зеленського&quot; залишилось три дні: як отримати грошіПублікація прес-служби "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Варто зазначити також, що ті з українців, хто не має "Дії", можуть отримати "тисячу Зеленського" через найближче відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, програма "Зимова єПідтримка", в межах якої кожен громадянин може отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень, стартувала в грудні 2024 року за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Вже незабаром ця грошова підтримка стала відомою серед людей як "тисяча Зеленського".

Подати заявку на отримання тисячі гривень можуть всі громадяни України, які перебувають в межах країни (за винятком тимчасово окупованих територій).

При цьому "Зимова єПідтримка" призначена не лише дорослим, але й дітям (щоб отримати гроші, батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину).

Зараховуються кошти на картку "Національний кешбек", а витратити їх можна по-різному (на комунальні платежі, на медичні (в тому числі й ветеринарні) послуги, на юридичні послуги, на освіту, на спорт, на розваги та відпочинок, на транспорт, на мобільний зв'язок, на страхування, на благодійність тощо).

Проте використати гроші, отримані в межах програми "Зимова єПідтримка", українці можуть лише до конкретної дати.

Читайте також, чи враховують у доходах кешбек і "єПідтримку" - під час нарахування субсидій.

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