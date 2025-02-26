На оформление "тысячи Зеленского" осталось три дня: как получить деньги
Оформить услугу "Зимняя єПідтримка", чтобы получить так называемую "тысячу Зеленского", нужно в ближайшее время. У тех из украинцев, кто до сих пор этого не сделал, на подачу заявки осталось три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу единого портала государственных услуг "Дія" в Facebook.
Как оформить "Зимнюю єПідтримку" и получить тысячу гривен
Украинцам напомнили, что для того, чтобы оформить "Зимнюю єПідтримку" в "Дії", осталось три дня.
"Заботимся, чтобы каждый из вас успел воспользоваться услугой. Оформляйте 1 000 от государства в "Дії" до 23:59 28 февраля и ожидайте зачисления", - говорится в публикации.
Подать заявление на получение тысячи гривен в рамках программы можно через портал или приложение "Дія":
- авторизоваться в "Дії";
- зайти в "Сервіси";
- выбрать "Зимова єПідтримка";
- нажать "Подати нову заявку";
- нажать "Розпочати";
- выбрать, для кого предназначена выплата - для себя или для ребенка;
- нажать "Додайте свідоцтво" о рождении ребенка (если оно не подгрузилось в "Дії" автоматически);
- выбрать счет для выплаты;
- проверить данные;
- поставить птичку "Я перебуваю на території України";
- нажать "Надіслати".
Если у вас нет карты "Національний кешбек" - ее нужно открыть в одном из банков-партнеров программы.
Гражданам рассказали, что в целом украинцы подали уже более 12 млн заявлений о "Зимней єПідтримке". Из них 2,9 млн - на детей.
"Ждем последние заявления от пользователей! Ваша "Дія", - подытожили в посте.
Публикация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)
Стоит отметить также, что те из украинцев, у кого нет "Дії", могут получить "тысячу Зеленского" через ближайшее отделение "Укрпочты".
Напомним, программа "Зимняя єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин может получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен, стартовала в декабре 2024 года по инициативе президента Владимира Зеленского.
Уже вскоре эта денежная поддержка стала известной среди людей как "тысяча Зеленского".
Подать заявку на получение тысячи гривен могут все граждане Украины, которые находятся в пределах страны (за исключением временно оккупированных территорий).
При этом "Зимняя єПідтримка" предназначена не только взрослым, но и детям (чтобы получить деньги, родители должны оформить заявление на каждого своего ребенка).
Зачисляются средства на карту "Национальный кэшбек", а потратить их можно по-разному (на коммунальные платежи, на медицинские (в том числе и ветеринарные) услуги, на юридические услуги, на образование, на спорт, на развлечения и отдых, на транспорт, на мобильную связь, на страхование, на благотворительность и т.д.).
Однако использовать деньги, полученные в рамках программы "Зимняя єПідтримка", украинцы могут только до конкретной даты.
Читайте также, учитывают ли в доходах кэшбек и "єПідтримку" - при начислении субсидий.
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