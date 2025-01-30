Оформлення спадщини в умовах війни: що потрібно знати у 2025 році

Нові правила оформлення спадщини

Юристка зазначає, що 30 січня 2024 року набули чинності відразу два закони, які так чи інакше стосуються спадкування, а саме: закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини" та закон України "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини". Зміни торкнулися:

Цивільного кодексу України,

закону України "Про нотаріат",

закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України",

закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".

У питанні оформлення спадщини, зокрема на нерухомість, зміни стосуються звернення до нотаріуса. Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження, чи територія, на якій ведуться бойові дії або яка опинилася в тимчасовій окупації, заяву про прийняття нерухомості у спадщину подають нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини. Нововведення діє на час воєнного стану та впродовж півроку з дня його припинення.

Це правило стосується також спадщини, яку відкрито у населеному пункті, що опинився на тимчасово окупованій території України, і діятиме до і півроку після звільнення територій з тимчасової окупації.

У разі відсутності доступу до Спадкового реєстру, нотаріус може завести спадкову справу без його використання. Протягом 5 робочих днів після відновлення доступу він перевіряє наявність заповіту, спадкового договору або інших записів у реєстрі.

Тіна Клецько наголошує, що видача свідоцтва про право на спадщину неможлива, поки справа не буде зареєстрована у Спадковому реєстрі.

Якщо людина померла на тимчасово окупованій території, а факт її смерті був зареєстрований пізніше, ніж через місяць після реальної дати, то строк для прийняття спадщини відраховується з дня офіційної реєстрації смерті.

Як оформити спадщину за кордоном

Через війну багато українців виїхали за кордон. Вони можуть оформити спадщину таким чином:

через консульство або посольство України - консули виконують нотаріальні дії відповідно до українського законодавства;

через нотаріуса в країні перебування - спадкоємець може оформити заяву у місцевого нотаріуса, після чого:

- документ має бути перекладений українською мовою та нотаріально завірений,

- якщо це передбачено міжнародними договорами, може знадобитися апостиль або інша форма легалізації документа;

- документ має бути перекладений українською мовою та нотаріально завірений, - якщо це передбачено міжнародними договорами, може знадобитися апостиль або інша форма легалізації документа; відправити заяву поштою в Україну - перед цим слід попередити українського нотаріуса про намір подати документи таким способом.

Після отримання належно завіреної заяви український нотаріус розпочне процедуру спадкування відповідно до загальних правил.

Що робити, якщо спадкодавець помер на тимчасово окупованій території

Юристка зазначає, що спочатку потрібно офіційно встановити факт смерті. Для цього спадкоємцю потрібно звернутися до суду на підконтрольній Україні території. Суд розглядає такі справи невідкладно, але на практиці процес може зайняти від доби до трьох місяців, залежно від завантаженості судів. Після отримання рішення суду в органах РАЦС можна оформити свідоцтво про смерть.

Далі потрібно звернутися до нотаріуса для відкриття спадкової справи (незалежно від місця проживання спадкодавця).

Як оформити спадщину, яка була відкрита на ТОТ після 24 лютого 2022 року

Якщо спадщина була відкрита на окремих територіях України до початку їх тимчасової окупації, введення воєнного стану та щодо якої спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі, але не була закінчена, внаслідок знищення спадкової справи або відсутності доступу до місця її зберігання у зв’язку з тимчасовою окупацією чи веденням бойових дій, будь-який (будь-яка) приватний нотаріус (державна нотаріальна контора), до якого (якої) звернувся спадкоємець для завершення спадкування, продовжує провадження такої спадкової справи на підставі відповідної заяви спадкоємця.

Чи можуть громадяни Росії та Білорусі успадковувати нерухомість в Україні

Кабмін постановою від 10 березня 2023 р. №213 врегулював питання набуття права власності на майно осіб, пов'язаних з державою-агресоркою, на підставі рішення суду або у порядку спадкування з метою виконання такими особами обов'язків, які виникають з набуттям права власності.

Так, на підставі рішення суду або у порядку спадкування особи, пов'язані з державою-агресоркою, набуватимуть право власності на майно (оскільки обмежити таке набуття неможливо) та зможуть володіти і користуватися цим майном. При цьому, така особа зможе звернутися до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії щодо видачі свідоцтва про право на спадщину, а також здійснити державну реєстрацію права власності на таке майно на підставі виданих раніше свідоцтв про право на спадщину.

Офіційне визнання державою права на спадщину шляхом його державної реєстрації надасть можливість вимагати виконання обов'язків, які виникають з набуттям права власності, зокрема сплати податку на спадщину, обов'язку щодо утримання майна тощо.

"Крім того, це сприятиме виявленню активів, набуття яких особами пов'язаними з державою-агресоркою, не було відображено в державних реєстрах (державних інформаційних ресурсах). Таким чином "на радари" органів державної влади та правоохоронців потрапить майно, інформацію про яке не вносили до державних реєстрів, посилаючись на мораторій", - підсумовує юристка.