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Уряд змінив порядок оформлення інвалідності

Україна, Вівторок 15 жовтня 2024 12:56
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Уряд змінив порядок оформлення інвалідності Фото: уряд вніс зміни в порядок оформлення інвалідності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Зокрема уточнена процедура надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України за заявою у паперовій формі.

Передбачено, що у паперовій формі заява подається за зареєстрованим місцем проживання заявника безпосередньо місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики, у тому числі шляхом надсилання засобами поштового звʼязку, або через ЦНАП.

Також визначено перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у разі їх відсутності у заявника, та визначено порядок дій, які вчиняються структурним підрозділом з питань ветеранської політики у разі неотримання ним відповіді на запит на витребовування документів, або їх надходження пізніше встановленого терміну.

Крім того, уточнено спосіб отримання заявником повідомлення про надання (відмову у наданні) статусу у разі подання заяви у паперовій формі.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб.

Зокрема, передбачено, що заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

При цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг ЦНАП, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

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