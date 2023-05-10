"Оформлена" інвалідність та підроблені довідки: ДПСУ присікло незаконний перетин кордону

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Державну прикордонну службу .

Щоб безперешкодно перетнути кордон, 28-річний киянин "оформив" інвалідність матері та з купленим за 10 тисяч доларів пакетом документів і, як її супроводжуюча особа, намагався потрапити до Румунії", - сказано у повідомленні.

Окрім того, інший українець хотів перетнути кордон з Угорщиною з підробленою довідкою військово-лікарської комісії та тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного.

ДПСУ припинили спроби незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області затримали 11 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до країн ЄС.

Раніше прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини.

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