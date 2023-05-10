ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Оформлена" інвалідність та підроблені довідки: ДПСУ присікло незаконний перетин кордону

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 11:56
"Оформлена" інвалідність та підроблені довідки: ДПСУ присікло незаконний перетин кордону Фото: ДПСУ присікло незаконний перетин кордону (t.me/DPSUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прикордонники завадили спробам незаконного перетину кордону з фіктивними медичними довідками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну прикордонну службу.

Щоб безперешкодно перетнути кордон, 28-річний киянин "оформив" інвалідність матері та з купленим за 10 тисяч доларів пакетом документів і, як її супроводжуюча особа, намагався потрапити до Румунії", - сказано у повідомленні.

Окрім того, інший українець хотів перетнути кордон з Угорщиною з підробленою довідкою військово-лікарської комісії та тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного.

ДПСУ припинили спроби незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області затримали 11 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до країн ЄС.

Раніше прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Кордон з Україною
NEWS
Столтенберг закликав країни НАТО подвоїти зусилля перед "зростаючими загрозами"
Столтенберг закликав країни НАТО подвоїти зусилля перед "зростаючими загрозами"
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії