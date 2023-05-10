"Оформленная" инвалидность и поддельные справки: ГПСУ пресекло незаконное пересечение границы

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Государственную пограничную службу .

"Чтобы беспрепятственно пересечь границу, 28-летний киевлянин "оформил" инвалидность матери и с купленным за 10 тысяч долларов пакетом документов и, как ее сопровождающее лицо, пытался попасть в Румынию", - говорится в сообщении.

Кроме того, другой украинец хотел пересечь границу с Венгрией с поддельной справкой военно-врачебной комиссии и временным удостоверением военнообязанного.

ГПСУ пресекли попытки незаконного пересечения границы.

Напомним, недавно в Закарпатской области задержали 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.

Ранее пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.