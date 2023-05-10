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"Оформленная" инвалидность и поддельные справки: ГПСУ пресекло незаконное пересечение границы

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Среда 10 мая 2023 11:56
"Оформленная" инвалидность и поддельные справки: ГПСУ пресекло незаконное пересечение границы Фото: ГПСУ пресекло незаконное пересечение границы (t.me/DPSUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Пограничники помешали попыткам незаконного пересечения границы с фиктивными медицинскими справками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную пограничную службу.

"Чтобы беспрепятственно пересечь границу, 28-летний киевлянин "оформил" инвалидность матери и с купленным за 10 тысяч долларов пакетом документов и, как ее сопровождающее лицо, пытался попасть в Румынию", - говорится в сообщении.

Кроме того, другой украинец хотел пересечь границу с Венгрией с поддельной справкой военно-врачебной комиссии и временным удостоверением военнообязанного.

ГПСУ пресекли попытки незаконного пересечения границы.

Напомним, недавно в Закарпатской области задержали 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.

Ранее пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию.

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Государственная пограничная служба Граница с Украиной
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