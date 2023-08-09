Оформив собі "відрядження". Поліція розслідує втечу з України екс-мера Рахова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Як зазначають у поліції, за фактом перетину кордону екс-мером Рахова вже порушили кримінальну справу.

"Встановлено, що чиновник скористався службовим становищем і для того, щоб залишити межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати три дні, проте до сьогодні фігурант так і не повернувся в Україну", - сказано в повідомленні правоохоронців.

Там додають, що Медвідя підозрюють у незаконному переправленні через державний кордон України.

Справа Медвідя

Нагадаємо, 23 липня на сайті Міністерства внутрішніх справ України з'явилася інформація, що мера Рахова Віктора Медвідя оголосили у розшук, оскільки він є фігурантом справи про розтрату коштів з бюджету.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, екс-міського голову підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та підробці офіційних документів.

Пізніше на тлі такої інформації Медвідь заявив, що вирішив скласти повноваження.