ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оформил себе "командировку". Полиция расследует побег из Украины экс-мэра Рахова

Новина українською →
Среда 09 августа 2023 15:46
Оформил себе "командировку". Полиция расследует побег из Украины экс-мэра Рахова Фото: Виктор Медвидь, мэр Рахова (rakhiv-mr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители начали проверку законности выезда из страны бывшего городского главы города Рахова Виктора Медвидя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Как отмечают в полиции, по факту пересечения границы экс-мэром Рахова уже открыли уголовное дело.

"Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться 3 дня, однако до сегодняшнего дня фигурант так и не вернулся в Украину", - сказано в сообщении правоохранителей.

Там добавляют, что Медвидя подозревают в незаконной переправке через государственную границу Украины.

Дело Медвидя

Напомним, 23 июля на сайте Министерства внутренних дел Украины появилась информация, что мэра Рахова Виктора Медвидя объявили в розыск, поскольку он является фигурантом дела о растрате средств из бюджета.

Как выяснили местные СМИ, экс-городского главу подозревают в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и подделке официальных документов.

Позже на фоне такой информации Медвидь заявил, что решил сложить полномочия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область полиция выезд за границу
NEWS
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины