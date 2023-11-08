Оформив на батька. У вінницького військкома хочуть конфіскувати квартиру

Зазначається, що прокуратура просить суд визнати необґрунтованими активи керівника Вінницького міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і стягнути їх у дохід держави.

Військком оформив квартиру на батька

Правоохоронці з'ясували, що влітку 2022 року керівник Вінницького військкомату без жодних правових підстав безоплатно отримав квартиру в місті Вінниця вартістю 1,2 млн гривень. Квартира була оформлена на батька чиновника.

Фото: Багатоповерхівка, в якій знаходиться квартира військкома (dbr.gov.ua)

На додачу, виявилося, що це помешкання мав отримати захисник України, який на той час перебував на фронті.

Корупція у сфері військкоматів

Останнім часом в Україні почалися активні перевірки фінансового становища керівників військкоматів на всіх рівнях. Частина з них отримала підозри від правоохоронців.

Нещодавно працівники ДБР повідомили про ще одну підозру керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП Сергію Луцюку. Посадовець, який раніше побив підлеглого, ще й "забув" задекларувати статки на 46 млн гривень.

Також правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому керівнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.