Оформил на отца. У винницкого военкома хотят конфисковать квартиру

Отмечается, что прокуратура просит суд признать необоснованными активы руководителя Винницкого городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки и взыскать их в доход государства.

Военным оформил квартиру на отца

Правоохранители выяснили, что летом 2022 года руководитель Винницкого военкомата без всяких правовых оснований безвозмездно получил квартиру в городе Винница стоимостью 1,2 млн гривен. Квартира была оформлена на отца чиновника.

Фото: Многоэтажка, в которой находится квартира военкома (dbr.gov.ua)

В дополнение, оказалось, что это помещение должен был получить защитник Украины, который в то время находился на фронте.

Коррупция в сфере военкоматов

В последнее время в Украине начались активные проверки финансового положения руководителей военкоматов на всех уровнях. Часть из них получила подозрения от правоохранителей.

Недавно сотрудники ДБР сообщили о еще одном подозрении руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку. Чиновник, ранее избивший подчиненного, еще и "забыл" задекларировать состояние на 46 млн гривен.

Также правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.