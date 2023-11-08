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Оформил на отца. У винницкого военкома хотят конфисковать квартиру

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации квартиры у руководителя Винницкого военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Отмечается, что прокуратура просит суд признать необоснованными активы руководителя Винницкого городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки и взыскать их в доход государства.

Военным оформил квартиру на отца

Правоохранители выяснили, что летом 2022 года руководитель Винницкого военкомата без всяких правовых оснований безвозмездно получил квартиру в городе Винница стоимостью 1,2 млн гривен. Квартира была оформлена на отца чиновника.

Фото: Многоэтажка, в которой находится квартира военкома (dbr.gov.ua)

В дополнение, оказалось, что это помещение должен был получить защитник Украины, который в то время находился на фронте.

Коррупция в сфере военкоматов

В последнее время в Украине начались активные проверки финансового положения руководителей военкоматов на всех уровнях. Часть из них получила подозрения от правоохранителей.

Недавно сотрудники ДБР сообщили о еще одном подозрении руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку. Чиновник, ранее избивший подчиненного, еще и "забыл" задекларировать состояние на 46 млн гривен.

Также правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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